Cristian Suescun, ingresado en el hospital tras ser operado: "Se ha complicado"

Asimismo, Suescun ha querido explicar el motivo por el que ha necesitado ser intervenido y revelado que "tenía la muñeca rota desde hacía un tiempo". "Con todo esto del COVID no me he podido operar antes, porque había mucha lista de espera. Ayer me operaron la muñeca", ha explicado desde la habitación en la que todavía se encuentra ingresado.