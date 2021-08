Los Suescun no ganan para disgustos. Si la semana pasada era Maite Galdeano la que escuchaba los testimonios de sus nuevos vecinos pidiendo su expulsión del barrio, ahora son sus hijos los que se enfrentan a una demanda.

Tal y como ha podido saber este programa, un hombre ha decidido demandar a Cristian y Sofía Suescun acusándoles de un delito de odio . Al parecer, los hijos de Maite Galdeano habrían atacado a este joven a través de mensajes de WhatsApp mofándose de su condición sexual tras pedir los servicios íntimos de Cristian: "Me llamaron maricón".

Tal y como se explica en la denuncia, este joven habría pedido los servicios sexuales de Cristian Suescun para lo que le habría ofrecido 1.000 euros: "Cristian me dijo que por 1.000 no, que por 10.000 y yo lo rechacé, entonces empezaron a llegarme mensajes que escribía Sofía en los que se reía de mí y me insultaba".