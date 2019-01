Cristina Ramos 'Got Talent' consigue pleno en la versión americana: Así fue su actuación

La ganadora de la edición española consiguió hacer pleno y pasar a la siguiente fase de la edición americana de 'Got Talent'. Con una impresionante actuación versión de 'Bohemiam Rhapsody' , Cristina Ramos consiguió levantar a todo el público con el temazo de Queen . Con más de 2 millones de views en sólo dos días, el vídeo es uno de los más vistos del canal oficial del programa.

La cantante Mel B , la modelo Heidi Klum , el actor Howie Mandel y el conocido por todos los fans del programa Simon Cowell , que ya juzgó en 'X Factor' a otra española como Ruth Lorenzo, se quedaron impresionados con la voz de Cristina y no dudaron en darle el paso a la siguiente fase con un pleno de 'síes'.

Todo el mundo habla de la famosa película sobre el desaparecido Freddie Mercury y su particular 'Bohemiam Rhapsody' , pero Cristina consiguió con su canción, que está de actualidad por la película homónima, hacer un precioso homenaje al mítico cantante.

Su actuación llegó precedida del correspondiente vídeo de presentación, en el cual la cantante lírica-rock contó que fue la ganadora de la edición española del programa en el año 2016. Incluso durante el vídeo, America's Got Talent emitió las imágenes en las que se proclamó ganadora por delante de Alberto, el pianista con el que se jugó la victoria en Telecinco.

Su actuación se ha vuelto viral en el mundo entero

Experta en los talents musicales

No se trata de la primera vez que Cristina Ramos actúa en un programa de televisión. La cantante de Las Palmas de Gran Canaria se presentó a Got Talent España y también a la Voz de México, alzándose con la victoria en ambos programas. No sorprende que ganara ambas ediciones tras ver la espectacular voz de la española.