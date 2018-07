Sufrió acoso de niña e intentaron secuestrarla: La 'otra' vida de Romina Malaspina

6. En 'Radio Urbana' reconoció que había sufrido acoso sexual y casi fue secuestrada cuando era una niña. "A los diez años sufrí acoso sexual. Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta, y me llevaron a una casa. Justo paso una señora por enfrente y pude zafar, fue muy feo. Muy traumático. En ese momento no había muchos secuestros. Fue horrible y me acuerdo de todo. Me quedó marcado”, dijo.