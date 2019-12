Dakota 'Supervivientes' se retoca la cara y enseña el resultado: "Por fin os lo enseño"

"Por fin os enseño mis nuevos labios desde @clinicasdiegodeleon. Y también me he animado a probar el botox en la frente. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros mi experiencia para aclarar todas las dudas. Estoy muy contenta con el resultado", ha escrito Dakota en la publicación de su muro de Instagram en la que enseña todo el procedimiento al que se ha sometido y, muy contenta, muestra su nuevo rostro.