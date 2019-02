El polaco hace un repaso a sus compañeros de 'GH VIP': ataca a Ángel Garó por la traición que descubrió cuando salió de la casa de Guadalix y opina sobre la relación de Asraf e Isa Pantoja. Pero ahora Dariusz Dabrowski, a quien todos conocemos como Darek, mira al futuro enfocándose en sus proyectos. ¿Cuáles son los que tiene con su novia, Candela, que fue la misma que le defendió en plató durante su concurso?

‘GH VIP’, todo un bombazo que reventó los datos de audiencia, Darek (43) hace balance de su participación en el reality, del que salió siendo quinto expulsado. El polaco confiesa a Outdoor que cambiaría muchas cosas de su concurso si volviera a entrar en la casa de Guadalix, aunque afirma que lo haría mucho mejor en ‘Supervivientes’. Un mes después de celebrar la final de la su edición de, todo un bombazo que reventó los datos de audiencia, Darek (43) hace balance de su participación en el reality, del que salió siendo quinto expulsado. El polaco confiesa a Outdoor que cambiaría muchas cosas de su concurso si volviera a entrar en la casa de Guadalix, aunque afirma que

Darek también se pronuncia sobre las relaciones de sus amigos Tony Spina y Asraf con Makoke y Chabelita, al igual que nos cuenta sus planes de futuro con Candela Gómez, con la que lleva más de dos años y medio. Y como es tan majo, aprovecha la ocasión para tener unas bonitas palabras hacia Álex Lequio, a quien conoció mientras salía con su madre, Ana Obregón.

Ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿cómo valoras tu participación en 'GH VIP'?

Una aventura fantástica.

¿Repetirías la experiencia?

Sí. Lo hubiera hecho de otra manera, pero me ha gustado mucho.

¿Qué cambiarías?

A lo mejor hubiera dado más caña. Habría estado más activo. Más agresivo no, porque ya es mi naturaleza, pero a lo mejor hubiera actuado de otra manera. Lo que pasa es que yo no soy profesional en este tipo de cosas. La gente que estaba allí ya eran profesionales de ‘realities’ y era mi primera experiencia. Claro, hay que aprender.

¿Qué amigos te has llevado?

Sí, algunos. Como Tony y Asraf. Son amigos que me llevo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darek (@darek_oficial) el 4 Oct, 2018 a las 12:23 PDT

¿Notas si hay mucho trepa o empujones por quedarse en televisión?

Ah, eso siempre hay. En televisión siempre hay ambición. A la gente le encanta salir en televisión y estar en el candelero.

De todos los concursantes de tu edición de ‘GH VIP’, ¿quién te decepcionó más?

–Se queda pensando– Yo no tenía problema con nadie, pero Ángel Garó… Sí, Ángel Garó por la nominación que me hizo.

¿Y a tu novia? ¿Crees que te defendió bien en plató?

Yo la verdad no la vi. Bien. Ella tenía un papel bastante complicado porque defender lo indefendible era complicado, pero lo hizo bien.

El público decía que eras un mueble dentro de la casa. ¿Eres igual de calmado en la vida real?

Yo creo que la gente no está acostumbrada a cierto nivel de educación y a cierto nivel de cultura… Yo nunca he sido un mueble. Lo que pasa es soy una persona educada y correcta. No me meto en las discusiones absurdas. Sobre todo, absurdas.

A Miriam sí que le gustaba discutir y pinchar.

Ah, sí. Claro.

¿La veías ganadora?

Sí, pero más adelante.

¿Es justo que ganara ella?

Sí, porque justo este tipo de programas es lo que buscas. La idea inglesa de ‘Gran Hermano’ era distinta a la de aquí.

Dices que te llevas a Tony Spina y Asraf Beno como amigos. ¿Cómo ves la relación de éste último con Chabelita?

No sé… ¿Cómo lo veo? Bien. A mí, cuando hay amor, lo veo bien. Ellos sabrán y el tiempo dirá, pero no creo que vaya a salir algo de eso.

¿Y de lo que hay entre Tony y Makoke?

Pues tampoco sé. Tengo poco contacto con ellos ahora, porque cada uno está a su bola, pues no sé decirte si realmente están juntos o no. No sé. ¿Tú qué sabes?

Lo mismo que tú. Sinceramente, ni idea.

¿Sabes qué pasa? Si ellos no confirman, yo tampoco puedo decir nada de si están juntos. Tampoco si Asraf se sigue viendo con Chabelita… De verdad, no tengo ni idea. No puedo opinar de estas cosas… Además, me importan muy poco. Cada uno tiene su vida y sus cosas.

Como decías que eras amigo de Tony y Asraf…

La verdad es que, desde que terminamos el programa, no les he podido ver. He hablado por teléfono con alguno de ellos, pero, como comprenderás, ninguno me habla de las mujeres.

¿Estás viendo esta edición de ‘GH DÚO’?

No mucho. Estoy enfocado en otro tipo de cosas y con mi programa ya tuve suficiente –se ríe–.

Dices que ‘GH VIP’ era tu último cartucho en televisión.

No es que participara, es que ya no me ganarían –se ríe–.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darek (@darek_oficial) el 3 Dic, 2018 a las 3:36 PST

Pero, ¿participarías en un programa como ‘Supervivientes’?

¿No te gustaría hacer más cosas como actor?

Nunca fui actor. Más bien hice más bien cameos porque me los propusieron y los hice lo mejor posible.

¿No te llama la idea?

Hombre, a mí me llama la idea. Lo que no me llama es Almodóvar –se ríe–.

¿En qué andas metido profesionalmente?

Justamente, ahora estoy con mis cosas de inmobiliaria y negocios fuera. Yo ya tenía la estabilidad y en 'GH VIP', que era mi último cartucho en televisión, me di cuenta que no es lo mío.

¿Por qué dices eso?

Veo que ya no enfoco en el papel de lo que están haciendo. Creo que la gente está actuando de otra manera y yo me estanqué. O soy distinto a los demás.

Dices que andas dedicado al sector inmobilario. ¿La gente no alucina cuando te encuentra trabajando allí?

No, porque lo hago en Polonia.

En tu país no te conocen, ¿no?

No. ¡Menos mal!

¿Y vas y vienes costantemente?

Sí.

¿Cómo llevas la distancia con Candela? ¿O se va contigo a Polonia?

No me tiene que seguir. Yo vivo también en Madrid. Son dos horas de viaje a Polonia.

¿Hay planes de dar algún paso más con ella?

La verdad es que estamos muy bien así. Estamos concentrados en otro tipo de cosas, pero nunca se sabe. La vida da muchas vueltas.

A corto plazo nada de boda, ¿no?

No. Para nada. Además, no lo veo romántico. Yo ya me vestí muchas veces de novio cuando desfilaba y no me hace ninguna ilusión. Si me casara, lo haría por mi pareja, no por mí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darek (@darek_oficial) el 4 Sep, 2018 a las 4:49 PDT

¿Y ser padre?

No, no, no –se ríe–.

¿No te gustan los niños?

No. Nunca me han gustado los niños.

Tampoco hace falta tenerlos. Eso que te ahorras en pañales y biberones.

Ya –se ríe–.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darek (@darek_oficial) el 30 Oct, 2018 a las 8:52 PDT

Antes que de Candela, saliste con Ana Obregón y Susana Uribarri, que eran mujeres mayores que tú. ¿Estás mejor con alguien más joven?

No tiene nada que ver. La edad no importa. Si una persona te aporta y estás feliz con ella, da igual la edad. Candela es joven, pero yo soy feliz igualmente con ella. No tiene nada que ver.

Como sabrás, Álex Lequio está luchando contra el cáncer. ¿Mantienes algún tipo de relación con él?

Si le veo, le saludo. No tengo ningún problema con él.

Pero, ¿te has preocupado por su estado?

Hombre, claro. Nos hemos preocupado todos los que le conocemos. Es una situación complicada y muy triste. Pero ya he visto que él está bien.

¿Y tienes contacto con Álex?

No, no. No tengo contacto por ciertas circunstancias, pero, si le veo, le saludo.