David Valldeperas 'Sálvame', indignado tras impedirle votar en las elecciones: "Esta es la cara que se me ha quedado"

Fue precisamente la compañía de su mascota la que truncó la entrada de director de 'Sálvame'. "Esta es la cara que se me ha quedado cuando me han dicho que no podía entrar a votar. Parece que mi presencia entre las urnas no es bienvenida. Soy educado, paciente y respetuoso pero ando a cuatro patas y eso impide entrar en algunos lugares. Rescato unas palabras de Gandhi que deberían considerar los que dictan normas absurdas: 'La grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en el que tratan a sus animales'", ha escrito Valldeperas en su cuenta de Instagram junto a la foto de su mascota.