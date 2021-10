Edurne ha posado por primera vez en bañador siete meses después de dar a luz a Yanay, su hija en común con David de Gea. La cantante y jueza de 'Got Talent' ha dejado muy impresionados a sus seguidores con esta imagen con la que ha lucido figura y ha presumido de su pronta recuperación postparto.

La también modelo, actriz y compositora está pletórica tras la llegada al mundo de su primogénita, y ya no solo a nivel personal, y es que son muchos los que todavía no se pueden llegar a creer lo rápido que la artista ha recuperado su figura tras dar a luz a su primogénita. Tanto es así, que hay quien incluso, se aventura a señalar a un posible truco de magia. Sin embargo, aunque cueste creerlo, no se trata de ningún espejismo.