Leticia Requejo: "Tengo claro que no quiero ser madre"

Además, ha contado más sobre su decisión de no tener hijos. "Tengo muy claro que no quiero ser madre", dice de manera contundente y se muestra muy segura de sus palabras. Pese a que muchas personas de su contexto le preguntan por ello, lo cierto es que ha señalado que no es algo que ahora elija, dejando en claro que sus sobrinos son su "vida entera".