En una entrevista a la revista 'Qué me dices' de 2016 que ahora ha rescatado 'Lecturas', Juanma aseguró que ya no tenía ningún tipo de relación con David y que el único vínculo que tenían en ese momento era una deuda: "Lo único que tengo con él es la deuda del préstamo que pedí con David para la casa, que por desgracia aún no lo he podido pagar, porque cuando me fui a Madrid pensé que me iba a comer el mundo, y al final el mundo me comió a mí".