En ' Supervivientes 2020' fueron muchos los protagonistas y no solo en Honduras. Cristina Gilabert, exnovia de Ferre , concursante de aquella edición tan compleja marcada por la crisis sanitaria, fue uno de esos personajes que dio mucho de qué hablar desde España. Su paso como defensora de su por aquel entonces novios, le valió a la pareja un pase directo al reality de Telecinco 'La Casa Fuerte'.

Cristina Gilabert y Ferre entraban en el programa más unidos que nunca, no obstante, en septiembre del 2021, y tras cuatro años de amor, la pareja ponía punto final a su relación. Desde entonces la modelo canaria, se ha mantenido alejada de los medios de comunicación y muy centrada en su carrera como influencer en redes sociales y su cuenta Only Fans.

Tras la vuelta de Ferre de Honduras, la pareja entró en 'La Casa Fuerte' , un concurso en el que pudimos conocer mejor a la modelo y su chico. Protagonizaron más de una y de dos discusiones y aunque aseguraban que lo suyo era amor verdadero y estaban hechos el uno para el otro lo suyo no terminó bien. En septiembre del 2021, ambos tomaban rumbos diferentes rompiendo su relación amorosa.

Una carrera que le ha llevado a la fama internacional pues no ha dudado en plantarse en México para hacer lo que más le gusta, mantener su cuerpo a raya y ayudar a los demás a lograr el cuerpo de sus sueños. La joven canaria ha aprovechado su fama para hacerse con todo un séquito de seguidores en redes sociales.

Bikinis, trajes de baño, productos nutricionales son solo algunos de los productos que la influencer comparte en redes sociales con sus seguidores. Cristina no ha dudado en cruzar el charo y triunfa también en México donde pasa largas temporadas.

Además, la exconcursante de 'La Casa Fuerte' cuenta con una cuenta Only Fans muy nutrida, pues ha compartido miles de vídeos y fotos con sus seguidores más atrevidos. “A partir de ahora todas mis sesiones de fotos las vais a tener por aquí. Me encanta que me traten como una princesa”, asegura Cristina en su perfil.