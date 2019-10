Fabio deja sin palabras a Violeta con un regalo y sus fans creen que se casan: "La respuesta es sí"

En la publicación de Fabio, que ya supera el medio millón de reproducciones, ninguno de los dos aclara qué nos han querido decir con este vídeo que ya se ha hecho viral. "Prepara la pamela, mi amor", ha advertido Violeta a su íntima amiga Sophie, que ha contestado al post con un "me la como". Otros vips, como es el caso de Anabel Pantoja, también han reaccionado a este posible pedida con frases como "di que sí, me muero".

El importante paso de Fabio y Violeta en su relación

"Nuestra primera foto en nuestra primera casa", dijo Fabio en este post. Esta nueva aventura con su chico ha hecho que Violeta reflexione y confiese sus inseguridades. "Todavía no me puedo creer que vaya a dejar el que hasta ahora ha sido mi nidito", contó en sus redes. "Me da un poco de penita, pero me hace mucha ilusión venirme aquí y empezar esta nueva etapa. Es la primera vez que voy a vivir con mi pareja, aunque desde que salimos de la isla no nos hemos separado. Esto para mí ya es un gran paso".