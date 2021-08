Un último ejemplo de lo que no es algo nuevo de ahora y lleva tiempo recibiendo, aunque en este caso para Fani haya sido más complicado ignorarlo. Esta no es la primera vez que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' recibe insultos y mensajes hirientes. Ya ha peleado antes esta grave circunstante solo que "nunca lo he hecho público porque no me ha hecho falta, aunque he ganado", ha manifestado ante su cámara.