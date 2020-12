Tal y como ha contado la propia Fayna, el camino para salir del infierno que ha vivido no ha sido nada fácil. De hecho, la ex de Carlos Navarro ha contado detalles de su relación hasta ahora desconocidos. “La primera vez que me dio una paliza mi hijo de tres años intentó defenderme (…) Mi hija me pidió varias veces que lo denunciara”, ha señalado.