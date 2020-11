Hasta hace no tanto, Alexia Rivas era una persona desconocida para la inmensa mayoría. Sin embargo, en plena cuarentena, el nombre de la exreportera de ‘Socialité’ ocupó todos los titulares. ¿El motivo? Su ‘incursión’ en un vídeo del periodista Alfonso Merlos , su expareja, mientras éste grababa una intervención para un espacio de 'YouTube' presentado por Javier Negre.

Esta inesperada aparición dejó al descubierto la relación de la joven con el que fuera colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ cuando mantenía aún un noviazgo con Marta López, a la que, supuestamente, había incluso pedido matrimonio. Desde ese momento, el culebrón, bautizado como ‘Merlos Place’, amenizó el confinamiento a miles y miles de telespectadores, que no perdían detalle de la rocambolesca historia.

Así, de la noche a la mañana, Alexia Rivas se convirtió en la mujer de la que todo el mundo hablaba y, por supuesto, su vida dio un giro de 180 grados. Por decisión propia, la reportera decidió despedirse de la productora y comenzar una nueva etapa al lado de Alfonso, del que parecía estar profundamente enamorada. Sin embargo, tras un verano de escapadas y polémicas, el cuento de hadas llegó rápido a su fin. Rivas y Merlos separaron sus caminos y, desde entonces, ella explota su popularidad en Instagram. Y no parece irle nada mal. Bolsos de firma, viajes a destinos idílicos y una casa de revista de decoración que, como buena ‘instagramer’, no ha dudado en mostrar a través de las redes sociales.

Alexia Rivas pasó el confinamiento en la casa de Alfonso Merlos, la misma en la que empezó todo. Un espectacular chalet de dos plantas, con un bonito jardín y una enorme piscina, situado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Y es que, tras saltar el escándalo, la joven no dudó en hacer las maletas y trasladarse a la vivienda de su chico, que se convirtió en el escenario de la mayoría de sus fotos y vídeos en las redes sociales.

Tras romper con el periodista, la exreportera tuvo que decir adiós a su chico y emprender una nueva etapa en una nueva vivienda, más modesta y discreta que la del murciano, pero altamente ‘instagrameable’. Encontrar piso en Madrid centro no es una tarea sencilla y ese fue precisamente el motivo por el que Alexia se distanció un tiempo de las redes sociales.

Sin embargo, después de días de estrés y búsqueda, la joven compartía con sus ‘followers’ la feliz noticia. “Hace un día horrible en Madrid. He estado un poco ausente porque, como os dije hace unos días, me he mudado. Y estoy súpercontenta porque encontrar un piso en Madrid…”, anunciaba eufórica.