Gala Caldirola se sincera sobre su accidente de tráfico: "Llevo doce tornillos en la cara y cuatro placas de titanio"

Esto ha sido, precisamente, lo que ha hecho recientemente en un programa de televisión: contar lo que ella vivió para tratar de evitar que otros cometan sus errores del pasado. "Hay mucha gente que no se pone el cinturón porque piensan que no es necesario. Pero hay que llevarlo siempre porque sino te puede pasar como a mí", ha comenzado explicando la extronista con la voz entrecortada.

Gala Caldirola, extronista de 'MyHyV', narra el accidente y confiesa sus secuelas

"Un día iba en la carretera, por la noche, se nos cruzó un animal y chocamos. Yo no llevaba puesto el cinturón y salí disparada por la ventana", ha recordado visiblemente emocionada. "Me fracturé dos vértebras de la espalda, me tocó la ciática y me fracturé toda la parte derecha de la cara. Me tuvieron que hacer una reconstrucción maxilofacial", ha contado frente a las cámaras, rememorando el catastrófico accidente que le dejó numerosas secuelas en su rostro.