Gonzalo Montoya, desesperado por el confinamiento en su casa: "No me aguanto ni a mí mismo"

El concursante de 'La isla de las tentaciones' está totalmente desesperado con esta situación y ha querido compartir su angustia con sus seguidores a través de un sincero mensaje en su perfil de Instagram. "Día 16: Estamos en la mierda. Estoy hasta mis santos cojo***, no me aguanto ni a mí mismo", ha escrito el andaluz.

No obstante, pese a su visible exasperación y pesimismo, Gonzalo no ha perdido su sentido del humor (al menos no del todo) y ha hecho gala de su lado más divertido. "Mi frigorífico me va a poner una orden de alejamiento de tanto abrirlo y cerrarlo, mi mando de la tv se esconde cada vez que tiene la oportunidad , mis amigos ya no hacen challenge y estoy muy cansado de ver a la gente dejándose bigote o rapándose. Ni ánimos, ni ánimas."