Lorena Romera 10 DIC 2025 - 10:11h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' y el colaborador dan el paso más importante de su relación tras seis años juntos

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han anunciado una feliz noticia. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' y el colaborador han celebrado con sus seguidores un momento muy emocionante para ellos. Y es que la pareja ha reconocido que están viviendo un momento con el que siempre habían soñado y que ahora es una realidad. Tras seis años juntos, la de Pamplona, de 29 años, y el de Linares, de 33, afianzan su relación con este paso, el más importante de su relación hasta la fecha.

A pesar de que ha sido un año complicado para ellos -marcado por el conflicto con Maite Galdeano y los rumores de ruptura con la presunta infidelidad de la influencer con Juan Faro-, la pareja ha sabido cómo salir más fuerte y afianzada de todas sus batallas. Tanto, que ahora se encuentran en el que probablemente sea el momento más dulce su historia de amor. Y no es para menos.

Los enamorados han comunicado una emocionante e inesperada noticia, con la que demuestran que lo suyo no hace más que ir in crescendo. Aunque ya habían ido dejando caer varias pistas, la confirmación oficial no ha llegado hasta ahora. Junto a un carrusel de fotos en el que empiezan a abrir boca a sus incondicionales de lo que va a ser esta nueva etapa, la pareja de exconcursantes de 'GH' y 'Supervivientes' han anunciado la compra de su segunda residencia.

Después de un viaje a una zona de costa que les enamoró (y a la que se desplazaron expresamente con este objetivo), Sofía Suescun y Kiko Jiménez han compartido con sus seguidores su infinita felicidad. "Cumpliendo sueños juntos", comienza expresando la que fuera considerada la 'reina de los realities'. "Siempre quisimos tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido… y pronto se convertirá en una realidad", celebra la hija de Maite Galdeano.

"Oficialmente ya eres nuestra", señala la creadora de contenido, hablando en plural. Lo que podría significar que la firma de esta vivienda se habría hecho de forma conjunta, convirtiéndose ambos en propietarios de esta villa de lujo. Siendo este el paso más importante de su relación de estos seis años que llevan juntos. Y es que, recordemos, aunque ahora viven juntos -desde la ruptura con Maite Galdeano- en su momento decidieron comprarse dos casas de forma individual. Muy próximas la una de la otra.

Lo cierto es que se trata de un momento muy emocionante para el que le ha pedido a sus seguidores que sean partícipes de una forma muy especial. "Ya solo falta ponerle nombre a esta villa. ¿Nos ayudáis?", ha invitado a su legión de fans, que no han tardado en lanzar todo tipo de opciones. Desde "Villa Pelitos" o "Villa Peluditos", por la familia que forman con sus múltiples animales, hasta "Villamor" o "Villa Calma", por lo que esta impresionante vivienda en la playa les aportará en esta nueva etapa de sus vidas.