Lorena Romera 10 DIC 2025 - 13:39h.

La exparticipante de 'LIDLT' comparte su diagnóstico médico y cuenta que tendrá que ser intervenida

Marieta habla del dineral que cuesta su boda con Suso Álvarez: "He flipado con lo que vale"

Compartir







Marieta se ha estado sometiendo a varias pruebas médicas. A través de su perfil de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', y concursante de 'Supervivientes', ha compartido el diagnóstico médico que ha recibido. La pareja de Suso Álvarez ya le pone nombre a su problema de salud, por el que tendrá que ser intervenida en los próximos días.

La influencer de Elche, de 24 años, se ha sincerado a través de sus stories, donde ha querido ser muy transparente con sus incondicionales con la intención de visibilizar este problema de salud. Aunque lo ha hecho con cierta "vergüenza", por la intimidad del asunto, la joven es consciente de su altavoz y por eso ha querido utilizarlo de esta manera.

"Ya sé lo que tengo", ha comenzado expresando la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' nada más salir del hospital. "Es una p*tada", ha señalado entre risas, tratando de digerir la noticia echándole humor a la situación. Con la noticia todavía muy reciente, la valenciana ha reconocido que le daba "vergüenza decirlo públicamente", pero lo ha terminado haciendo.

PUEDE INTERESARTE Marieta anuncia la drástica decisión que ha tomado sobre su boda con Suso Álvarez

El problema de salud por el que Marieta será intervenida

Con el apoyo de Suso Álvarez, Marieta ha compartido el resultado de sus pruebas médicas. "Tengo una fístula en el culo y la tengo desde antes del verano, pero llevo un tiempo retrasándolo porque se va, viene, va y viene. La semana que viene tengo que quitármela en cirugía general. Me acompañará Suso", ha contado la influencer, desvelando que tendrá que ser intervenida en las próximas semanas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, este no es el único problema de salud de la televisiva. "Tenía que ir a hacerme una analítica, del endocrino. Ya sabéis que ya me hice una para el endocrino, pero me ha mandado repetírmela porque en los resultados me pone que genero demasiado cortisol y tenemos que asegurarnos de que ha salido bien y que ese resultado no sea real. También tengo que hacerme una gastroscopia", ha contado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero Marieta no se ha realizado ninguna de las dos pruebas. La primera, por dolor de menstruación. "Lo estoy pasando fatal", ha señalado. Y la segunda porque le da "mal rollo" y prefiere optar "por otras pruebas". Mientras tanto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' seguirá actualizando a sus seguidores sobre su inminente intervención por este problema de salud que le han descubierto en sus últimas pruebas médicas.