Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 20:03h.

El exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y 'GH VIP' ha posando en un evento con su novio para presentarlo públicamente

Aless Gibaja, exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y 'GH VIP', está feliz porque ha encontrado el amor al lado de un chico al que define como "un principito". Así lo ha explicado en el primer evento al que ha acudido junto a su novio, con el que ha posado en la alfombra roja. Juntos han explicado cómo se conocieron y han revelado lo contentos que están.

"Vaya sorpresa, ¡bomba, exclusiva!", ha comenzado diciendo el amigo íntimo de Alejandra Rubio y Oriana Marzoli en declaraciones a una reportera de 'Europa Press', a la que le ha contado que está encantado en su relación con Marcos, que es un chico canario que no ha tenido problema en responder a las preguntas de la periodista y que ha hablado maravillas del creador de contenido.

Marcos ha comentado que el influencer "es un 10 de persona, increíble, toda las personas que le conocen me han dicho que me llevo un tesoro", haciendo que su chico le devuelva el piropo: "Él es un 1.000, buenísimo, simpático, es un alma pura". Entre risas han comentado que han decidido hacer pública su relación en un evento y que han querido hacerlo en uno de Ozuna y Beéle porque su canción es la de 'mi refe'.

"Me aporta estabilidad, fuerza, me motiva, es increíble, es el mejor regalo del 2025", ha comentado Aless Gibaja acerca de su novio, que ha revelado que lo conoció porque en un podcast dijo que su acento favorito es el canario y Marcos le escribió por Instagram: "Empezamos a hablar, fue increíble y ahora toca disfrutar y vivir".

Aless Gibaja y Marcos llevan tan solo unas semanas juntos pero están tan felices y tienen tan claro que quieren estar juntos han dado el paso de posar en pareja en un evento como presentación oficial.