Ante los comentarios que ha recibido su perfil de Instagram, la mamá del que fuera el ganador más pequeño de ‘Got Talent España’ ha decidido explicar que no le pasa nada a su pequeño y que se trata del procedimiento habitual que siguen todos los niños cuando comienzan la temporada como jugadores de los equipos de futbol infantiles o juveniles.

“Para los que me comentáis que qué le pasa a Hugo, no le pasa nada. Es que no habéis escuchado la historia anterior en la que digo que está en el reconocimiento médico del fútbol que piden a todos los niños para entrar en el club. Reconocimiento, que ya Hugo se convierte en profesional del fútbol”, ha explicado Cristina, la mamá del peque.