Lorena Romera 21 ENE 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' reconoce que está "perdiendo la paciencia" con el comportamiento de su hija, en común con Hugo Sierra

El tierno gesto de la hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra con el hijo de Adara Molinero: "Quiero dar cariño a mi hermano"

Compartir







Ivana Icardi ha hablado del difícil comportamiento de su hija y ha pedido ayuda a través de su perfil de Instagram. La argentina, de 30 años, hermana de Mauro Icardi y exconcursante de 'GH DÚO', reconoce que está desesperada y que la situación con Giorgia, de 4 años, está llegando a un punto límite que no está sabiendo gestionar. La pequeña, fruto de su relación con Hugo Sierra, está "insoportable, irritable, malhumorada y todo le parece mal".

PUEDE INTERESARTE Ivana Icardi responde con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra, padre de su hija

La que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene ciertas teorías que podría responder a este cambio de comportamiento repentino de su hija, que no ha sufrido "ningún cambio" que le haya podido afectar así en su forma de ser. "Llevo unos días lidiando con un comportamiento denso de mi hija, que me está estresando mucho y me hace perder la paciencia", reconoce la influencer.

Ivana Icardi apunta a que podría deberse a que le estén saliendo las muelas "porque lleva un par de meses quejándose de dolor de oído (y no tiene nada porque ya la han revisado)" o bien a la vuelta a la rutina y al fin de las vacaciones. "Todo lo chupetea, lo muerde... como si fuera un bebé. Y repito: está demasiado intensa con los enfados. Como una señora malhumorada, todo le parece mal", señala.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ivana Icardi está llegando a un punto en el que todo esto está empezando a superarle. "Solo sé que en breve me va a empezar a temblar el ojo. Se lo cuento para aliviarme con sus respuestas", expresa la argentina, que explica que a veces le está "echando la bronca" y ella está "riéndose". Lo que no entiende es que ella creía que este comportamiento formaba parte de la adolescencia, "pero estos niños de hoy en día vienen demasiado espabilados".