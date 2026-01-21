Alexia Rivas habla de su futura maternidad tras confirmar que tiene nuevo novio

Rocío Molina 21 ENE 2026 - 11:35h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre sus planes de convertirse en madre tras confirmar su nueva relación

Alexia Rivas, sobre su nueva ilusión: "Estoy feliz, pero quiero llevarlo a mi ritmo"

Alexia Rivas se ha sincerado y ha hablado sobre su futura maternidad en una entrevista que ha concedido a la revista 'Diez Minutos'. La exconcursante de 'Supervivientes está en un momento profesional y personal muy bueno al confirmar que está de nuevo ilusionada y no ver lejos ya el tema de la maternidad. La influencer de 33 años ha hablado sobre sus planes de tener hijos y de si ve muchos cambios en su vida a corto plazo.

La colaboradora de 'El tiempo justo' tiene muy claro lo que quiere y para este 2026 se ha planteado unos objetivos muy claros. Sin embargo, en sus planes no contaba con volverse a enamorar. "En redes ya están haciendo comentarios súper machistas. ¡Ya con otro! Pero vamos a ver mis amigas están cada día con un chico... ¡Es lo normal!", ha declarado.

Y, al confirmar que tiene el corazón ocupado, lo siguiente por lo que preguntan a Alexia Rivas es si con él se ve en un futuro no muy lejano compartiendo una vida juntos y sobre su intención de ser madre. Algo a lo que la periodista no duda en contestar, aunque reconoce que le parece algo precipitado. "Estoy en un buen momento, ilusionada y muy contenta. Quiero seguir conociendo, disfrutar y el tiempo me dirá. ¡Solo llevo tres meses! ¡No quiero presión extra!".

La influencer tiene claro que quiere ser madre y su concepto de familia ronda la idea de familia numerosa. "A mí me encantaría tener una familia con más de dos niños, pero sin dejar de ser amiga, amante, mujer", puntualiza Alexia Rivas. La exconcursante de 'Supervivientes' quiere ser madre, pero sin presión y sin perderse ni obsesionarse en el camino, tanto por el tema de la edad como por lo que una imagina en la vida y luego se realiza de otra manera.

A la colaboradora televisiva le encantan los niños, pero también ama su libertad y tiene muy claro que el convertirse en madre obliga a unas renuncias, pero no quiere convertirse en otra persona diferente cuando eso pase. "No me gustaría perder mi identidad. Ahora mi perro es mi hijo", ha declarado, dejando abiertamente lo que piensa sobre este tema.

Alexia Rivas se centra en el presente. Y en su día a día está en un momento profesional muy próspero, no tiene miedo a los retos y está conociendo a alguien y le hace feliz esta etapa. Por su parte, también la influencer está contando a sus seguidores la evolución de su alopecia areata y del tratamiento que está siguiendo tras descubrir una calva en su cabeza.