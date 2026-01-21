Rocío Molina 21 ENE 2026 - 12:51h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH DÚO' ha compartido en Instagram una foto junto a su novia Lola con la que afianzan más su relación

Lola García, novia de Kiko Rivera, habla por primera vez de la presunta discusión con Irene Rosales por ella

Compartir







Kiko Rivera y su novia Lola García se han convertido en la pareja revelación desde que el hijo de Isabel Pantoja confirmase su relación la última noche del año. Desde entonces, no hay día en el que el dj y la bailarina no dejen de hacer declaraciones ni demostraciones de amor en público. Tanto es así que el exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH DÚO' ha sido objeto de críticas y le han dicho que "es un cursi". Pero él hace caso omiso a todo el ruido de redes y, precisamente, en su perfil oficial de Instagram ha mostrado el nuevo paso que han dado.

El hermano de Isa Pantoja y la andaluza tienen muy claro que lo suyo va en serio y les da igual las opiniones de los que piensen que van muy rápido o que se estén exponiendo mucho. La pareja, que no duda en mostrar su amor públicamente al igual que el primer beso que ya les han captado. no hace otra cosa que reforzar lo que ambos están sintiendo.

Tanto es así que después de resolverse el conflicto que podría haber surgido por la petición de Kiko Rivera a Irene Rosales de que se incluya a su novia Lola entre las personas que pueden ir a buscar a sus hijas al colegio, el hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado para dar a conocer el nuevo paso que él y la bailarina acaban de dar en su relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Comienza la aventura", ha anunciado el hijo de Isabel Pantoja acompañando estas palabras de una fotografía en la que aparece junto a su novia Lola García dentro de un avión. Sin especificar el destino de la que es su primera escapada juntos que hacen oficial, el dj ha dejado pistas de dónde podrían pasar los próximos días por la letra de la canción que ha puesto acompañando al story.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido de banda sonora para acompañar al dulce momento que viven, su canción 'Decai' junto a Shakira Martínez en la que se habla de un escenario idílico en la playa, en un sitio de relax, "bailando en la arena" y "haciéndolo bajo la luna llena". Un viaje, una primera vez para ellos y un paso de lo más significativo que confirma que Kiko Rivera y Lola García tienen intención de seguir sumando y comenzar una vida en común antes de lo que muchos esperan.