Lorena Romera 21 ENE 2026 - 17:38h.

La médico especializada en medicina estética ha comunicado una feliz noticia al conseguir el permiso que necesitaba para una importante obra en su casa

Diego Matamoros y Carla Barber tienen firmado un acuerdo de confidencialidad: qué es y consecuencias de incumplirlo

Compartir







Carla Barber ha hecho realidad uno de sus grandes sueños. La médico, especializada en medicina estética, ha comunicado esta feliz noticia a través de su perfil de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de su inmensa felicidad. La que fuera modelo y concursante de 'Supervivientes', de 35 años, está que no cabe en sí de alegría, casi sin poder creerse que le hayan dado el permiso para poner en marcha este proyecto que tanta ilusión le hace.

La nacida en Las Palmas de Gran Canaria está muy emocionada. Después de un año esperando, a la también creadora de contenido para redes sociales le han dado luz verde para poder ponerse manos a la obra y hacer realidad algo con lo que llevaba algún tiempo soñando. "Me han dado permiso para hacerme el autoregalo que quise hacerme por mi cumpleaños el año pasado", ha comentado en esta publicación.

De lo que habla la exconcursante de 'Supervivientes' es de su palacete. Aunque a finales de 2023 lo puso a la venta por 6,5 millones de euros, hace apenas unos meses decidía no venderlo después de recibir una oferta de 5,5. "Decidí no venderlo porque lo único estable que tengo en mi vida, además de mi trabajo, es esa casa", señalaba la madre de Bastian y Bosco, de tres años y dos años.

Ahora, la dueña de Clínicas Barber ha puesto en marcha una obra para ampliar la vivienda, añadiendo una planta de arriba, con el fin de ganar espacio habitable. Concretamente, la médico estética ha contado que el fin es tener dos nuevas habitaciones, un baño, un gimnasio y una sauna. "Que alguien me pellizque", señala la que fuera Miss España, que ha compartido en redes el render de esta nueva planta alta, que también contará con una terraza con solarium.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Que alguien me pellizque"

"Por fin, por fin, por fin", celebra la ex de Diego Matamoros, que, al conseguir el permiso para realizar esta obra, está cumpliendo uno de sus grandes sueños: ampliar el palacete -que perteneció al conde de Romanones-, situado en la exclusiva zona de La Florida, en Madrid, con 120 metros cuadrados, ocho habitaciones, cinco baños y que cuenta, entre otras cosas, con "un muro de piedra de un palacio del siglo XIX de la Castellana".