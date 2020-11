Diseñadora de éxito en Latinoamérica y alejada de la tele: la vida de Aylén Milla tras 'GH'

La quinta edición de 'Gran Hermano VIP' estuvo marcada por la tóxica y complicada relación entre Aylén Milla y Marco Ferre. En un primer momento, el italiano entró solo al concurso, pero los celos de Aylén después de ver a su novio flirteando con Alyson Eckman dieron pie al programa a invitarla como concursante de pleno derecho al concurso.

Las idas y venidas de la pareja fueron varias tanto dentro como después del concurso y, aunque consiguieron perpetuar su historia durante un tiempo, hace años que Aylén y Marco continúan por caminos separados. La pareja atravesó una tormentosa ruptura, aunque gracias a la perspectiva que ofrece el paso del tiempo ambos han sabido llegar a buen puerto y, a día de hoy, mantienen una relación cordial. Hace tan solo unos meses, Marco sorprendía felicitando a su exnovia en Instagram con motivo de su cumpleaños, pero ¿qué ha sido de ella en estos años? Así es la nueva vida de Aylén Milla tras 'GH'...

Su gran proyecto personal: su firma de moda

Aylén, que sopló las velas de su 30 cumpleaños el pasado mes de mayo, ha crecido muchísimo a nivel profesional en estos últimos años. La modelo argentina continúa viviendo a caballo entre su tierra natal y Chile, donde ha creado varios proyectos personales. El más importante, su firma de moda.

Antes de darse a conocer junto a su entonces pareja Leandro Penna en el reality chileno 'Amor a prueba', en 2014, pasó por la Universidad Argentina de la Empresa, donde se especializó en diseño textil. Estos conocimientos en el mundo de la moda y las finanzas sirvieron a la joven para abrir su propia firma de ropa, Amilla, en la que presenta una línea de productos muy femeninos, cómodos y de espíritu salvaje, que ella misma diseña con mucho amor y cariño.

INFLUENCER, en mayúsculas

En este tiempo se ha convertido en una influencer en toda regla. La argentina está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte prácticamente a diario contenido de todo tipo. Además de visitar algunas de las terrazas y locales más 'cools' de Santiago y Buenos Aires, Aylén colabora con numerosas marcas locales y otras tantas internacionales, sobre todo en lo que al plano de cosmética y moda se refiere.

Por motivos relacionados con su trabajo en la Red, Aylén Milla viaja constantemente a lo largo y ancho del globo. A nuestro país ha realizado varias visitas a lo largo de los últimos años y se ha declarado amante confesa de Barcelona. De hecho, la diseñadora asegura que cada vez que pisa la ciudad condal empieza a buscar pisos para mudarse a vivir a ella, aunque finalmente nunca lo hace.

La situación actual ha llevado a la ex concursante de 'Gran Hermano' a tener que cancelar buena parte de sus planes, de hecho, durante el pasado confinamiento tuvo que quedarse con su familia en Buenos Aires, a quien estaba visitando. "Qué increíble lo que es estar privado de la libertad, fronteras cerradas. Pero tenemos que aprender de todo esto y volver como seres más empáticos y más conscientes con el ambiente", reflexionaba entonces.

Amante de los animales y 'plant based'

El corazón de Aylén no parece estar ocupado más que por su gato Apolo, o Poly, como cariñosamente llama a este precioso minino. Debido a su profesión, Aylén viaja constantemente, sin embargo, su pasión por los animales no le impide ser mamá de este pequeño. Aunque ha recibido duras críticas por esto, la argentina suele dejar a su gato solo en casa. Para ello, cuenta con los servicios de una empresa que se encarga de visitarle y alimentarle y darle toda la atención que ella no puede. Precisamente por culpa del coronavirus tuvo que separarse de él forzosamente, ya que la pilló fuera de Chile y pasó más tiempo que nunca separada de 'su bebé'.

Su pasión por los animales ha llevado a la joven a sumarse a las dietas vegetarianas. Su renuncia a los productos cárnicos podría remontarse hasta hace poco más de un año, aunque no podemos afirmarlo con seguridad ya que no comparte demasiadas publicaciones de comida. No obstante, el pasado mes de julio compartió con sus seguidores una fotografía de uno de sus viajes a Italia, en la que se la podía ver comiendo un trozo de pizza con lo que aparentemente parece ser una gran loncha de jamón cocido. Aunque muchos entendieron que se trataba de una fotografía antigua, recibió numerosas críticas por ello.

Es géminis y cree en la filosofía del Maktub

Aylén Milla cree en el horóscopo y en el Maktub, filosofía de vida con la que ella misma se define en su biografía de Instagram. Maktub significa 'estaba escrito' en árabe, hace alusión al destino y sugiere que cualquier cosa que hagamos o pase en nuestras vidas no es mera casualidad, sino porque la vida necesita que atravieses esa serie de experiencias o circunstancias para crecer en el plano espiritual.

Como buena géminis (nació el 22 de mayo de 1990), Aylén tiene dos caras, una más seria y otra mucho más infantil. Algo que ella misma reconoce y que mueve su día a día. Las dos Ayléns son totalmente opuestas, pero se complementan y no pueden vivir la una sin la otra.