Irma Soriano posa con sus dos hijos pequeños y conquista a sus seguidores: "Sois preciosos"

Ha sido en su perfil de Instagram donde ha compartido la aplaudida instantánea que tantas reacciones ha provocado y lo ha hecho con unas emotivas palabras en las que se ha sincerado por completo. "A veces siento que he vivido dos veces. En la primera se me dio y se me quitó. En la segunda se me devuelve con creces y con el infinito amor que me acompaña. Nacer y renacer por ti, cada vez que te siento", ha escrito.