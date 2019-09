Isa Pantoja muestra en primicia la portada de su primer single: "Estoy muy nerviosa"

La reacción de Isabel Pantoja al single de su hija

"No le he podido confirmar el día porque aún no está cerrado. ¿A quién no le gustaría que su madre le apoyase en cualquier cosa, y más en algo en lo que ella siempre ha creído?", ha explicado Isa, que ha asegurado que la ausencia de su madre la dejaría muy triste: "Tendría que escuchar el porqué. Si no viene, no me lo voy a tomar como otras veces y decir: 'Ay, ¿por qué?' y ya está. La voy a esperar hasta el último momento y sino...Voy a cantar igualmente", ha sentenciado.