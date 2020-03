Isabel Rábago escribe unas palabras a su marido: "Nos conocimos con 19 años y no nos equivocamos"

“Mi prioridad es él. Nos conocimos con 19 años y no, no nos equivocamos. Siempre juntos, creciendo juntos, sin soltarnos la mano. Nos levantamos junto tantas veces caímos”, ha afirmado la gallega, a la vez que ha explicado: “No quiero, ni sé estar sin él. Carlos, eterno. Mi vida, mi amor, mi prioridad. Sin él no existe nada”.



Toda una vida uno al lado del otro que, además de reflejarlo en lo que es carta, también lo hemos visto en la galería de imágenes que ha subido junto al escrito. Con esta muestra de amor, la exsuperviviente ha enternecido a todos sus seguidores con este gesto, incluso a su compañera Sara Carbonero que ha escrito: "Qué historia tan bonita".