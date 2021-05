La modelo argentina, muy emocionada con el detalle de la madre de Hugo Sierra

Así ha sido la 'baby shower' sorpresa de Ivana Icardi

Una impresionante sorpresa que no podría haber sido posible sin la colaboración del expareja de Adara Molinero . El uruguayo ha sido el encargado de 'despistar' a su chica y hacerla creer que lo que les deparaba el día no era más que una tarde de 'shopping' y una visita a un apartamento que estaba a muy buen precio. Pero su verdadera intención era llevar a la argentina hacia el lugar de los hechos, donde le esperaba una celebración en la que no ha faltado de nada: tarta, globos, flores y una decoración espectacular en honor a Giorgia y a la feliz mamá.

"Llegamos, pasa Hugo primero, y cuando entro me encuentro una decoración rosa hermosa, globos, flores, marquitos, una tarta que estaba buenísima, comida, a mis chicas de Mallorca, mi suegra, mi cuñada y Hugo mirándome expectante, sonriente y con cara de alivio por no tener que esconderle nada a una curiosa como yo", ha continuado narrando sin dejarse nada por el camino.

Una sorpresa con todas las de la ley que, como no podía ser de otra manera, ha conseguido sobrecoger a la que fuera concursante de 'Supervivientes'. “Les juro que se me llenó el cuerpo y el corazón de alegría. Obviamente, como buena embarazada con las hormonas revolucionadas, me puse a llorar y me quedé sin palabras. No podía creer nada. No tengo palabras de agradecimiento”, ha concluido Ivana Icardi que, junto a Hugo Sierra, está travesando uno de los momentos más felices de su vida. Una etapa de lo más mágica que se ha convertido en doblemente especial gracias a la sorpresa de su suegra.