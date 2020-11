Jorge Javier Díaz, la tentación cubana que nadie se atrevió a probar y que sigue triunfando en la red tras 'La isla de las tentaciones'

En cada edición de ' La isla de las tentaciones ' entran diez solteros y diez solteras dispuestos a poner patas arriba la vida de los concursantes. Con el objetivo de encontrar – o no – el amor, los chicos y chicas de Villa Montaña y Villa Playa juegan un papel fundamental en el programa y sin ellos este no tendría ningún tipo de sentido. Hoy vamos a centrarnos en uno de los solteros de esta última edición. Gracias a las citas que Mayka, Melyssa, Melodie, Marta e Inma tuvieron durante los diferentes episodios pudimos conocer un poco más la forma de ser, personalidad e inquietudes de algunas de las tentaciones del programa; como fue el caso de Óscar, David, Beltrán, Dani, Kevin…

Desde el primer día, las concursantes escogieron a los tentadores con los que creían podrían tener más conexión. Pero Jorge Javier Díaz no parecía estar en los planes de ninguna. Ni siquiera en el primer programa recibió un solo collar, dejando claro el poco interés que tenían en él. Mientras tanto, en casa, millones de mujeres y hombres (y viceversa) nos tirábamos de los pelos viendo cómo aquel dios del olimpo se quedaba sin cita una y otra vez.

Jorge Javier Díaz nació en Cuba hace 27 años. Es modelo profesional – tampoco nos extraña - y vive entre España y Reino Unido. Forma parte de la cartera de modelos de dos prestigiosas agencias británicas, Nevs Model y Fomo Models, y ha trabajado para marcas como Tommy Hilfiger, Moschino, Calvin Klein o Versace. Entró en 'La Isla de las Tentaciones' con el objetivo de abandonar la soltería y de que se le conociese por cómo es realmente, aunque por desgracia no pudo cumplir ninguno de los dos.

Dentro de la isla no triunfó, pero fuera de ella su éxito no para de crecer. En Instagram ya cuenta con casi 250 mil seguidores, una cifra que se incrementa semana tras semana (antes de entrar en el programa no llegaba a los 100k). De hecho, el cubano tiene incluso más followers que algunos de los concursantes que entraron con pareja.