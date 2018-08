Jennifer Baldini 'MyH', traicionada por una amiga: "Intenta vender 'el vestido' de mi final"

telecinco.es

La expretendienta de 'Mujeres y Hombres' ha incendiado las redes al contar la supuesta estafa que estaría intentando llevar a cabo una examiga suya. Una expretendienta del programa estaría intentando vender un falso vestido usando como reclamo a Jennifer y haciendo creer a los posibles compradores que es el vestido de su final, en la que fue elegida por su chico Albert.

Hay una friki que está intentando vender un vestido por 400 euros diciendo que es el de mi final y que se lo he devuelto roto". Jennifer ha querido aclarar toda la polémica y, a través de sus 'stories' de Instagram, ha colgado un vídeo de su chico Albert con el vestido de su final puesto. "El vestido está aquí y lo lleva puesto mi Albert", ha bromeado. Según cuenta la pareja, una expretendenta de 'MyH' y amiga de Jennifer habría urdido todo un plan para poder vender la "ropa de la expretendienta": "Jennifer ha querido aclarar toda la polémica y, a través de sus 'stories' de Instagram,"El vestido está aquí y lo lleva puesto mi Albert", ha bromeado.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya le pasó a una famosa tronista de 'MyH' y Jennifer ha querido contarlo: "Muchos me estáis diciendo que a Tamara Gorro le pasó lo mismo pero quería deciros que no es la misma persona. La que me lo está haciendo a mí es una expretendienta, que si la seguís lo sabréis".

Jennifer no ha querido hacer público el nombre de la joven "para no darle protagonismo". "No digo el nombre porque es lo que ella quiere, para subir seguidores, lo que me pedía, que subiera historias con ella para subirle los seguidores", reitera Jennifer.

Cristina Ruiz, expretendienta de Barranco. Según hemos podido saber en 'Outdoor' , la misteriosa chica que habría traicionado la amistad de Jennifer y estaría estafando a sus seguidores intentando vender un falso vestido de su final es

Jennifer ha querido aclarar la verdadera relación que mantenía con Cristina: "Me estáis diciendo que si era mi amiga, pero no, una amiga no me hace eso, lo único que quería es que la subiera a mis historias para hacer lo que está haciendo: subir ropa mía e intentar venderla". Según cuenta la pareja, Cristina se habría ganado la confianza de Jennifer para así aparecer en sus redes y, aparentando una amistad, tener más credibilidad en su plan.

Muy enfadados con Cristina, la pareja ha revelado unos mensajes que la expretendienta había mandado a Albert durante su trono. Jennifer ha confesado que su examiga habría intentado ligar con el que fuera su tronista y actual pareja: "Lo mejor de todo es que mientras yo estaba pretendiendo a Albert, ella se hacía la amiga mía y la verdad es que le tiraba la caña a saco paco".

A raíz de que una cuenta de fans del programa publicara el conflicto, Cristina ha estallado y ha querido dar su versión de lo ocurrido: "Yo entiendo que apoyéis a Jennifer pero yo he pasado muchos momentos con ella y deja mucho que desear". Además, Cristina ha querido zanjar la polémica y ha contestado a los que la acusan de poner a la venta un falso vestido: "La modista dirá lo que le ha hecho. No quiero saber nada más del tema, que se quede el top y que se olvide de mí", y ha aclarado el motivo por el que le mandaba mensajes a Albert: "el programa me llamo a mi primero que a ella para ir a pretenderlo".

