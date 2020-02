Jennifer Ortiz 'MyHyV' cuenta el motivo del ingreso de su hijo: "En mi vida he sentido tanto miedo"

Tal y como ha explicado la que fuera uno de los rostros más conocidos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el martes por la mañana vio especialmente raro a su hijo y decidió llevarle al hospital. "Por sorpresa me dijo que Romeo se quedaba ingresado. Entró con un cuadro de bronquiolitis (...) Estando ingresado en planta empezó a empeorar, con síntomas que ya no eran normales y se lo llevaron corriendo a la UCI. Ese momento no lo olvidaré nunca, fue muy duro", ha explicado sin poder evitar que se le salten las lágrimas.