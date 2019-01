Jesé Rodríguez, en pie de guerra con Aurah: Vuelve a sentarla ante un juez

Parece que no hay acercamiento entre la ex gran hermana y el futbolista. Si las últimas informaciones daban alas a la imaginación de un 'tonteo' entre ambos en redes sociales , según ha publicado 'Semana' parece que este intento de reconciliación es impensable, al menos por parte de Jesé. El futbolista ha decidido llevar ante un juez la cifra de manutención que le pasa a la madre de su tercer hijo para que se vea reducida. Al parecer, Jesé tiene la esperanza de que el magistrado decida rebajar la cuantía y ajustarla a sus respectivas situaciones económica actual, tal y com publica y ha podido confirmar en exclusiva la revista 'Semana'.