Asimismo, la ex de Kiko Rivera ha querido hacer pública su experiencia con el parto por cesárea. Tal y como ha revelado ella misma, la llegada de su bebé al mundo se produjo de este modo porque no estaba del todo bien colocado y el cuello de su útero no había dilatado lo suficiente. Para ella la situación idílica hubiese sido que Alejandro hubiese nacido por el canal vaginal, como sus hermanos, aunque por miedo a complicaciones acabaron sugiriéndole la cirugía.

"Considero que tanto la cesárea como el vaginal son partos naturales. Si hubiese podido lo habría tenido de este modo, pero al final lo que cuenta es el bienestar del bebé. Este ha sido mi parto más difícil, con los otros no hubo ninguna complicación. En el primero me dieron tres puntos y en el segundo solo uno", explica mientras relata su experiencia.

"Creo que tiene mucho que ver la forma en la que toleres el dolor. El primer día es el peor, cuando tienes que levantarte de la cama sí o sí y sientes que no puedes. Yo no había sentido nunca un dolor igual y tuve que intentarlo tres veces hasta que lo conseguí. A partir de ahí todo va a mejor. Cuanto más te muevas y camines antes te recuperas y antes desaparece el dolor. Ahora solo lo siento cuando me incorporo, me tumbo o el abdomen me hace algún movimiento inesperado (reír, toser…). Pero ya os digo, que aunque el primer día se vea muy negro, al tercero ya estás bien. Es un dolor que merece la pena con creces. No hay que tener miedo. Toda tu atención está puesta en tu bebé y el malestar pasa a segundo plano.