Jessica Bueno habla del problema de salud de su marido Jota Peleteiro: "Un año de cuidados extremos"

Una grave complicación que podría haber supuesto un inconveniente para el deportista, que actualmente milita en la liga inglesa -una de las competiciones más importantes del mundo- pero que, para él, no ha sido más que una piedra en el camino. "Este hombre, mi hombre, tozudo y fuerte", ha comenzado escribiendo la que fuera pareja de Kiko Rivera, que ha destapado públicamente las fuertes dolencias de su marido, que estos meses a penas ha podido conciliar el sueño.

Jessica Bueno relata esta complicada etapa junto a su marido, Jota Peleteiro

Finalmente, el futbolista ha decidido pasar por quirófano para terminar con sus dolencias y poder volver al terreno de juego recuperado al 100%. "Te esperan unas semanas de recuperación que valdrán la pena (...) Si durante este año hemos podido verte competir de ese modo, no me quiero imaginar todo lo que harás sin ese dolor perpetuo que entrenaba y jugaba junto a ti", ha imaginado la ex del hijo de Isabel Pantoja.