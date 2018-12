Jorge Javier, en su cara a cara con Mila: "He sido poco generoso con mi exnovio"

telecinco.es

Después del éxito de su entrevista a Carmen Borrego, la colaboradora de 'Sálvame' se ha vuelto a poner frente a uno de sus compañeros y grandes amigos en una nueva entrega para la revista 'Lecturas'. El éxito de 'GH VIP', su buen rollo con Makoke, el amor o los cambios de humor de la colaboradora. Mila Ximénez se sienta con Jorge Javier Vázquez y juntos, se han dicho cara a cara todo lo que opinan el uno sobre el otro.

En su entrevista para 'Lecturas', la colaboradora de 'Sálvame' no ha podido evitar preguntar a Jorge Javier cómo se siente tras el éxito de 'GH VIP'. Haciéndole partícipe de una percepción, Mila ha puesto al presentador en el compromiso de elegir entre sus dos programas. "Creo que los colaboradores de Sálvame te parecemos obsoletos y predecibles. Veo que te diviertes más en Gran Hermano", ha confesado Mila. Algo que el presentador ha negado rápidamente, afirmando que le resulta mucho más sencillo presentar 'Sálvame' ya que los colaboradores tienen un peso importante en el desarrollo del programa, y está muy agradecido por ello: "Sois auténticas bestias televisivas. Cuando un presentador puede estar 40 minutos en silencio, es que todo va bien".

En relación al buen rollo del presentador con Makoke, Jorge ha asegurado que Mila no lo lleva nada bien, acusándola de querer monopolizar su amistad. "No soportas que pueda llevarme bien con Makoke, eres tan acaparadora. El otro día le dije a Makoke que me presentara a un tío y me dijiste al oído: Como te enrolles con un amigo suyo, te mato". La colaboradora, muy celosa del buen rollo entre su amigo y Makoke, ha confirmado que no puede creer que a Jorge le caiga bien la exconcursante de 'GH VIP': "Me pone de los nervios que defiendas a Makoke".

Tras su ruptura sentimental y confesar que no tenía intención de encontrar a nadie, parece que el presentador ha cambiado de idea. Jorge Javier se ha sincerado con su amiga y ha hecho una importante revelación. "Paco y yo hemos retomado el contacto vía email. No sabemos lo que va a pasar. He sido poco generoso con mi ex. Él no soportó mis vaivenes emocionales. Tras reflexionar, soy capaz de decir: ¡Cuánto metí la pata!", ha confesado, ¿de nuevo ilusionado?.

Además, el presentador ha confesado uno de los motivos por lo que sigue teniendo contacto con su ex y ha asegurado que le molestaría enterarse de ha rehecho su vida. Si encuentra a alguien que le haga feliz, lo tendré que aceptar, pero no me gustaría. Cuando yo me voy de gira, él se queda en casa con los perros. Está todo sincronizado".

Haciendo un repaso por todos estos años de amistad, Jorge Javier ha querido darle un consejo a su gran amiga. El presentador de 'Sálvame' le ha recomendado a Mila que no sea tan extrema en sus reacciones, sugeriédole que encuentre un punto medio en su nivel de tolerancia hacia los demás. "No entiendo esos sofocones que te llevas. Eres muy feliz en la infelicidad. Cuando amenazas con irte, nadie te cree. O amas a alguien desaforadamente o no te cae bien, no le das opción. A veces te falta empatía con las personas, eres amor u odio", ha comentado.

Por último, la colaboradora le ha reprochado a su gran amigo que no sea más tajante en la relación que mantiene con sus enemigos, y es que, si de algo presume Mila, es de lealtad. "Si alguien te hace daño se convierte en mi enemigo, pero tú no haces lo mismo por mí", ha asegurado.