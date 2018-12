¿Nunca te has preguntado cómo fueron los primeros pasos de los presentadores más famosos de Telecinco en las redes sociales? ¿Cuál fue la primera fotografía que compartieron con todos sus seguidores? Las estrellas de Mediaset comenzaron su andadura en ‘Instagram’ hace años ¡y vas a quedarte sin palabras por cómo fue su debut en su perfil social!

Los comienzos como todo lo que sucede en la vida no son fáciles y, compartir diversas parcelas de tu vida privada a través de las redes sociales, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana. Por h o por b, nuestros presentadores favoritos de Telecinco decidieron, hace años, crearse un perfil de ‘Instagram’ ¡y no te puedes perder cómo fueron sus primeras fotografías!