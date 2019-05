Jorge Javier cuenta los motivos reales de la marcha de Terelu y ataca a Carmen Borrego: "Lleva la tristeza dentro"

Después de todo lo que ha pasado con Las Campos en 'Sálvame', Jorge Javier, que ya reconoció en el plató de 'Sábado Deluxe' que Carmen Borrego no había estado muy acertada en su última intervención en 'Viva la vida', ha hablado alto y claro y no ha dudado en sacar la cara por Terelu.

Incluso el presentador de 'Supervivientes' ha explicado los motivos por los que cree que han llevado a la hija menor de las Campos ha marcharse del programa de La Fábrica de la tele: "Terelu se va porque el ánimo no le da para más y la entiendo. Creo que emocionalmente necesita trabajar de una manera seria y rigurosa lo que le ha sucedido, porque intuyo que no lo ha hecho. Se ha dejado llevar, ha ido poniendo parches, no se ha enfrentado a sus bajones de ánimo, y ahora no sabe por dónde le da el aire".