Jorge Javier Vázquez: “Necesito largarme porque estoy justo en ese momento en el que no me aguanto ni yo”

En las primeras líneas que ha compartido con sus lectores, el presentador de ‘ Sálvame’ ha comentado que estaba convencido de que la cuarentena provocaría unos efectos que nada tiene que ver con lo que ha pasado en la realidad. “Yo fui de los que pensaba que nos haría más fuertes, más sabios, más generosos, más solidarios. Desde luego, no ha sido mi caso. Salgo de todo esta historia mucho menos tolerante”, se ha sincerado, comentando cómo se encuentra ahora mismo: "El cabreo se me dispara a la primera de cambio".

“Más firme en mis convicciones y poco dado a escuchar porque el debate que se genera me parece poco atractivo, antiguo, obsoleto. Por no decir carca”, ha escrito Vázquez, a la vez que ha explicado que se está haciendo mayor para perder energías escuchando ciertas opiniones que le ponen de los nervios.

Jorge Javier Vázquez: “No me aguanto ni yo”

Incluso Jorge ha asegurado que no sabe si porque las vacaciones están a la vuelta de la esquina y tiene muchas ganas de ellas, pero lo cierto es que se cabrea con mucha facilidad. “Creía que el futuro consistía en mirar hacia delante pero parece ser que ahora tiene que ver con recuperar la vida pasada. La moral castradora. La uniformidad frente a la diversidad”, ha comentado un crítico Jorge.

El cabreo se me dispara a la primera de cambio

Pero la estrella de Telecinco ha ido más allá e incluso ha comentado que necesita unos días de descanso. “Necesito largarme porque estoy justo en ese momento en el que no me aguanto ni yo. Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar”, ha explicado el presentador, que ha estado al pie del cañón durante todo el confinamiento liderando muchos de los programas de la parrilla televisiva.