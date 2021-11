Jorge Pérez celebra la llegada de la Navidad con un tierno posado junto a sus tres hijos

Como no podía ser de otra manera, Jorge Pérez y Alicia Ahumada han adelantado la llegada de la Navidad con el único objetivo de hacer un poquito más felices a sus tres hijos, que son unos auténticos fanáticos de estas fechas marcadas por la ilusión y los ratitos en familia. Es por eso que en casa no podían faltar los típicos pijamas navideño a conjunto todos los hermanos. Un detalle de lo más tierno que no hace otra cosa que confirmar la estrecha relación que hay entre ellos y lo bien que se llevan todos.