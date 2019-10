Kiko Jiménez 'GH VIP' habla de su apoyo a Rocío Carrasco: "Lleva la razón, solo hay una verdad"

Kiko destapa el motivo por el que apoya a Rocío Carrasco

Kiko Jiménez, la ex pareja de Gloria Camila y exconcursante de 'GH VIP 7', ha hablado por primera vez y sin tapujos sobre el grave enfrentamiento que separó a Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco en su última exclusiva a 'Lecturas'. El novio de Sofía Suescun ha respondido que en esa guerra la que lleva la razón es la hija de Rocío Jurado y no ha dudado en mostrarle su apoyo contando todo lo que sabe sobre lo que pasó hace siete años y diciendo que le da pena la situación que está viviendo la mujer de Fidel Albiac.

"En el origen de ese conflicto, me posiciono con Rocío Carrasco. Lleva la razón, solo hay una verdad. No lo hago por vengarme de Rocío Flores como se ha dicho", ha comentado el extronista, a la vez que ha no ha dudado en explicar que también hay otros factores en los que está con Antonio David: " No comparto el estar siete años sin hablarte con tu hija".

El exconcursante de 'Gran Hermano' cree que la culpable del enfrentamiento entre madre e hija tiene nombre y apellidos y es la propia Rocio Flores. "Sí, nunca se lo dije, no quería dar una opinión que le pudiera afectar".

Y no sólo eso porque el joven no ha dudado en mostrar su apoyo en público a la ex de Antonio David. A la pregunta de que él es de las pocas personas que se posiciona a favor de la sobrina de Amador Mohedano, el opinionista ha comentado todo lo que piensa: "Ya, pero es que en su familia, el que no la apoya es por otros temas, como la herencia. Aprovechan para ponerse en su contra y dejarla en peor lugar".

A Kiko Jiménez le da mucha pena Rocío Carrasco y la apoya en la guerra con su hija