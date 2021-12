Kiko Rivera dedica una canción a su hija pequeña, mientras pide perdón por haberla fallado

El último single del cantante va dedicado a Carlota Rivera Rosales

Kiko Rivera ha querido obsequiar a su hija Carlota con uno de los mejores regalos de Navidad posibles: una canción para ella. El cantante ha escrito una preciosa letra cargada de significado para la menor de sus vástagos, cuyo lanzamiento ha tenido lugar justo este 24 de diciembre. 'Se me olvidó estar solo' es el nombre del último single del exconcursante de 'GH Dúo', cuyo lanzamiento se produce apenas unas semanas después de confesar el rechazo que sintió por su hija al enterarse de que su mujer, Irene Rosales, estaba de nuevo embarazada.

La gestación de Carlota Rivera Rosales se produjo en uno de los peores momentos de la vida de Kiko. El Dj estaba tratando de lidiar con sus problemas de adición a determinadas sustancias; además, coincidió con el periodo que su madre pasó en prisión. "No aceptaba ese embarazo", "No toqué la barriga de Irene ni una sola vez" o "No la quería, incluso después de su nacimiento", fueron algunas de las desgarradoras confesiones que Kiko hacía sobre su hija Carlota recordando el peor momento de su vida.

No obstante, con el paso del tiempo, el cantante supo curar sus heridas y, a día de hoy, la pequeña Carlota es uno de sus mayores tesoros. Tanto es así, que el hijo del difunto Paquirri ha querido dedicar a la niña una preciosa canción. Unos versos que prueban que, a pesar de la adversidad, su hija se convirtió en la mejor cura y medicina del cantante.

"Este corazón que está asustadizo, que lo ven valiente pero es impreciso. Hay una persona que lo puede salvar, ella no lo sabe, no lo sabe…Tiemblan los cimientos a mi alrededor, como un terremoto que me sacudió. Vino en el invierno regalándome el sol, pero ella no lo sabe, no lo sabe...", rezan las primeras líneas de la declaración de amor de Kiko a su hija pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

"Tú me diste el aire que faltaba cuando no había nadie. Ahora todo rima con amarte. Ahora solo quiero respirarte. Lo quiero todo, contigo todo. Me diste la vuelta cuando apareciste, siendo tú la cura de mis cicatrices", se escucha en el pegadizo estribillo.