Lara Álvarez escribe una carta a su hermano por su cumpleaños: "Hace 25 años me cambiaste la vida"

A Lara Álvarez se le cae la baba con su hermano pequeño. Y no, no lo decimos nosotros, solo hay que ver la cantidad de gestos que tiene en redes con Bosco. El último de ellos ha sido para felicitarle su 25 cumpleaños. La presentadora de 'Supervivientes' no ha dudado en escribirle una entrañable carta, que ha publicado junto a un vídeo en el que repasa algunos momentos junto a su "compañero de aventuras".