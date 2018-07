Quemaduras de 2º grado: Las Mellis sufren un accidente trabajando en sus joyas

Bibi ha publicado una fotografía de las manos vendadas de su hermana y ha sido la encargada de relatar lo sucedido a través de la cuenta de Instagram que ambas comparten: "Anoche sobre la 1:30 tuve que llevar a Raquel a urgencias, se quemó los dedos y las manos haciendo unos pendientes con silicona caliente. Para colmo no se me ocurre otra cosa que echarle limón puro, nos llevamos un susto de coj***".

Raquel ha querido confirmar que está bien y, contestando a los que se preocupaban por su estado de salud, ha compartido con sus seguidores lo que sintió durante el percance y ante la idea de su hermana de echarle limón en las heridas: "Yo la quería matar, y me decía la tía que si me dolía más era porque se estaba curando. ¡Que me iba a dejar las manitas como a E.T!".