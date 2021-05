Laura Campos 'GH' da positivo en coronavirus: "Me dolía muchísimo la cabeza"

"Siempre contamos las cosas buenas pero he de decir que hace unas horas me he enterado que soy positivo en coronavirus", ha comenzado a decir la madrileña dirigiéndose en un vídeo a sus seguidores de dicha red social. Además, Laura ha seguido contando los síntomas que ha ido presentando y que podrían estar relacionados con esta enfermedad.

"Empecé el viernes a encontrarme regular. Me dolía muchísimo la cabeza y me encontraba muy cansada, solo me apetecía estar tumbada. Fiebre no he tenido, ni una mínima décima y tos tampoco. El sabor también lo he perdido, da igual lo que coma", ha explicado la extronista. Además, ha asegurado que va a pasar el confinamiento sola y que deberá permanecer confinada durante 10 días.