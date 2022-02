Laura Madrueño se casa: todos los detalles de la boda de la presentadora de 'El tiempo'

Laura Madrueño se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del momento. La presentadora de 'El Tiempo' en Telecinco saborea las mieles de su último éxito profesional, el estreno de su documental 'Rumbo al pasado', dirigido por Daniel Aldaya y galardonado como mejor documental en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián. Pero las buenas noticias no solo se están dando en el terreno profesional, también en el sentimental. Y es que, después de cinco años de discreta relación, la meteoróloga más famosa de Mediaset se casa con su pareja, el fotógrafo y arquitecto Álvaro Puerto.

Como no podía ser de otro modo, el enlace guardará la filosofía sostenible que tanto abanderan Laura y su futuro marido. El mar, una de las grandes pasiones de los prometidos, tendrá un especial protagonismo; el mismo que tiene en el día a día de esta bonita pareja. Precisamente en este ambiente es donde Laura y Álvaro han estado trabajando últimamente y donde se ha rodado el documental 'Rumbo al pasado'.

'Rumbo al pasado' es una denuncia que la pareja ha creado con la intención de preservar el fondo marino y frenar la caza de tiburones y el uso de aceites extraídos de sus aletas para productos cosméticos. "Cuando fundé la productora de documentales, llamada We Are Water, mi principal objetivo era mostrar las maravillas del mundo submarino, pero para hacer eso, también necesitamos mostrar la degradación de los mares, la basura, las redes de pesca, los arrecifes muertos y la caza de los tiburones, que no son los malos de la película. Al contrario, son necesarios", cuenta en una entrevista para El Mundo a raíz del estreno de la producción.