La ganadora de 'GH VIP' ha explicado la situación así: "La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos , no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho".

Además, Laura Matamoros ha confesado que "ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo... Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido. Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal". Laura ha contado incluso que ha llegado a un acuerdo con él sobre todo lo que afecta a su hijo en común: "Nos hemos entendido".