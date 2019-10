Laura Matamoros: “Es duro separarse de Matías, pero puedo gestionarlo por la custodia compartida”

La influencer nos cuenta cómo concilia su faceta de mamá con su vida laboral

Laura Matamoros ganó 'GH VIP' siendo ella misma: peleándose, emocionando y presentándose al gran público televisivo con la naturalidad que la caracteriza. Pero ahora la máxima exponente de la nueva generación Matamoros-Flores está alejada de la tele y triunfa con su carrera de influencer.

¿Será verdad que fuera de las cámaras y de una publicación en Instagram es tan natural como ante el objetivo?, me pregunto a mí mismo minutos antes de empezar. Pues no podemos comprobarlo de otra manera que pasando una tarde con ella, charlando un ratito sobre sus proyectos profesionales, comentando su faceta como mamá y, para finalizar, realizándole una divertida sesión de fotos.

Cuando la ves en persona todo lo que puedes pensar de ella, por el fuerte carácter que ha demostrado en varios realities, se desvanece con su dulce sonrisa: “buenas tardes, chicos. Qué ganas tenía de trabajar con ustedes”. En ese momento entiendo que la Laura influencer, ganadora de la versión VIP de 'Gran Hermano', hija de una saga de personajes de papel couché, es una profesional de pies a cabeza dispuesta a darlo todo. La tarde pinta bien.

Quiero dedicarle todo el tiempo que puedo a Matías

Laura es guapísima hasta sin pretenderlo. A cara lavada y minutos antes de empezar la sesión de maquillaje y peluquería, no duda en comentar que ella no es de arreglarse demasiado. “Yo nunca me maquillo, principalmente porque no sé, pero me encanta que me pongan guapa, eso sí”, me aclara con una sonrisa.

“No he vuelto a casa desde que he salido esta mañana”, comenta la influencer, con los ojos cerrados mientras le maquillan, cuando le decimos que el total ‘look’ que lleva es ideal para la sesión fotográfica. Aunque ella también intuye que todo no va a ser pose porque sabe que después pasar por chapa y pintura tendrá que responder a unas preguntas en la que hablará sobre su vida como mamá y no duda en interesarse. “Después vendrán las preguntas ¿no?”, se dirige a mí con una sonrisa picarona y yo le contesto asintiendo.

Pelo perfecto, sonrisa maravillosa y la mejor de las actitudes dan inicio al pistoletazo de salida de la sesión. “Estoy preparadísima, ¿comenzamos?”, con esta frase comienza una jornada en la que no falta ni las risas, ni tampoco el buenrrollismo que ella ha desprendido con todo el equipo desde el principio.

Foto y captura hacia la ganadora de dos realities, foto y captura hacia la 'it-mum' que triunfa en Instagram, foto y captura hacia el personaje del que todos hablan en la tele. Foto, foto ... y, tras mucho flash, conseguimos recoger a la verdadera Laura: la mamá, la mediática, la chica joven, la profesional con callo delante de la cámara a pesar de su edad, la hija y sobrina de los que hace décadas posaban como lo está haciendo ella ahora mismo. "¡Lo tenemos!", grita el fotógrafo, que me enseña los fotones que su cámara ha recogido.

Apagado el flash y encendidos los focos, es el momento de la entrevista, donde aprovecho para preguntarle sobre cómo concilia la vida laboral con la maternidad, por su último triunfo en el reality culinario ‘Ven a cenar: Gourmet Editión’ y hasta por su pequeño, al que ha mencionado en alguna ocasión durante el tiempo que llevamos con ella.

“Si Matías me dijera que quiere ser influencer le diría que primero estudiara y se formara y que luego veríamos”, me explica mirando a cámara, durante nuestra charla, a la vez que me confirma que lo pasa mal cada vez que se tiene que separar de su pequeño: "Es muy duro separarse de Matías, cada vez que salgo de casa, pero al tener la custodia compartida puedo gestionarlo mejor”. Puedes ver el video íntegro con toda la entrevista dándole al ‘play’ en el vídeo de apertura.

Llega la hora de acabar el encuentro y la ex gran hermana es tan perfeccionista que me pregunta: “¿lo he hecho bien? ¿Tenemos que repetir algo?”. Por como sonríe intuyo que se ha divertido, algo que, al fin y al cabo, es tan importante como hacerlo bien en esta profesión en la que todo se transmite cuando se enciende el pilotito rojo. "Me lo he pasado muy bien, muchas gracias por cómo me habéis tratado. Estoy deseando ver el resultado de las fotos", me dice mientras se coloca su bolso y se despide de todo el equipo.

Al final me quedo con el mismo sabor de boca que ella (eso espero): uno muy bueno. Me he dado cuenta de que Laura es igual de transparente, natural y profesional como sale en la tele o en redes. Un animal mediático que lo da todo delante y detrás de la cámara.



