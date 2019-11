Lidia Torrent y Jaime Astrain posan juntos por primera vez y derriten a sus seguidores: "Cuánto amor"

La publicación en cuestión se ha convertido en toda una prueba de amor que, además, ha sido muy bien recibida por parte de sus 'followers', que no han dudado en desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida amorosa. "Parejaza", "cuánto amor", "qué dos personas más bellas", "cuánto me alegro", "te llevas a una joya", "qué pareja más bonita hacéis y qué envidia (sana) me dais", "no podéis ser más guapos" o "momentazo", son algunos de los comentarios que le han escrito sus fans en esta romántica instantánea que habla por sí sola. Y es que, como dicen, ¡una imagen vale más que mil palabras!